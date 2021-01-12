Майк Бэбкок будет работать аналитиком на NBC Sports в предстоящем сезоне НХЛ

Известный канадский тренер Майк Бэбкок будет работать аналитиком на NBC Sports в предстоящем сезоне, сообщается на официальном сайте НХЛ.
«Майк обратился к нам через представителей во время плей-офф в прошлом году. Изначально мы хотели пригласить его во время плей-офф, но из-за протоколов COVID и того, насколько плотно опечатали здание, мы решили подождать до этого сезона», – сказал исполнительный продюсер NBC Sports Сэм Флуд.
Напомним, в ноябре 2019 года Бэбкок был уволен из «Торонто Мэйпл Лифс». Он возглавлял «Торонто» с мая 2015 года. Ранее Бэбкок тренировал «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз». В 2008 году «красные крылья» выиграли Кубок Стэнли под его руководством. Майк также возглавлял сборную Канады. Под его руководством команда дважды завоевала золото Олимпийских игр (2010, 2014), выиграла чемпионат мира (2004) и Кубок мира (2016).
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