«Нью-Джерси» отправил российского защитника Охотюка в фарм-клуб
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» сократил тренировочный лагерь перед началом нового регулярного чемпионата. В расположение клуба АХЛ «Бингхэмтон Дэвилз» были отправлены шесть хоккеистов, в том числе российский защитник Никита Охотюк.
Помимо него, состав фарм-клуба пополнили нападающие Бретт Сени и Нэйт Шнарр, защитники Кевин Баль и Рейли Уолш, а также голкипера Эван Кормье. Ещё пять хоккеистов выставлены «дьяволами» на драфт отказов: это защитники Колтон Уайт и Джош Джейкобс, а также нападающие Брэндон Жиньяк, Ник Меркли и Бен Стрит.
На драфте 2019 года «Нью-Джерси» выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодёжной сборной России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года со сборными канадских лиг.
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