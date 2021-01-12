Доус: матч с «Барысом» теперь не такое большое событие, как в первый раз

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».
«Мы не можем быть довольны прошлым матчем, хочется отыграться за него. Надеюсь, будем дисциплинированнее, потому что в Уфе игра пять на пять была довольно равной, соперник оторвался от нас в третьем периоде из-за наших частых удалений. Нужно держаться подальше от штрафного бокса.
Возвращение в Нур-Султан? Это всегда приятно, я отлично знаком с городом, но уже пару лет не играю здесь, и матч с «Барысом» теперь не такое большое событие, как в первый раз. Вижу знакомое по сравнению с прошлым сезоном, после моего ухода сменились и тренеры, и игроки. Стиль игры другой, но это все еще опасная команда, хорошо выступающая в сезоне. Нам точно будет непросто.
Эта команда всегда находит в себе силы биться до последнего. Менеджмент умеет находить таких игроков, и местные хоккеисты здорово выступают. Работают все четыре звена, вратари хорошие, плюс в составе лучший атакующий защитник лиги Даррен Диц, нужно быть аккуратнее, когда он на льду», — цитирует Доуса пресс-служба КХЛ.
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