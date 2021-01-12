Вайсфельд: сильно удивлён текущим положением вещей в «Сибири». Команде нужен подвиг

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах «Сибири» пробиться в плей-офф КХЛ.

«У «Сибири» остаются шансы, но отрыв уж очень большой. Команде нужен подвиг в концовке сезона. Им надо выдавать победную серию в пять-шесть матчей. Пока верится в это с трудом, но «Сибирь» способна изменить ситуацию. Конкуренты в лице «Барыса» и «Торпедо», может, и выступают выше ожиданий, но надо всегда смотреть от себя. Я сильно удивлён текущим положением вещей в «Сибири», потому что перед началом сезона считал их состав сильнее прошлогоднего. Но у них как в мультике: то лапы ломит, то хвост отваливается.

На «Сибирь» в ходе сезона навалилась куча проблем. То у них эпидемия в команде, то начинают сыпаться вратари, то одно, то другое. Вот если бы всё случилось разом, было бы даже лучше. «Сибирь» проиграла бы несколько матчей подряд, но потом выправила бы положение. Ещё один довод, который считаю не слишком профессиональным в плане аналитики, но который, возможно, сыграл свою роль, – это пустые трибуны. Мы все знаем, что новосибирские болельщики самые сумасшедшие», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.