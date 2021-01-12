Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вайсфельд: сильно удивлён текущим положением вещей в «Сибири». Команде нужен подвиг

Вайсфельд: сильно удивлён текущим положением вещей в «Сибири». Команде нужен подвиг
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах «Сибири» пробиться в плей-офф КХЛ.

«У «Сибири» остаются шансы, но отрыв уж очень большой. Команде нужен подвиг в концовке сезона. Им надо выдавать победную серию в пять-шесть матчей. Пока верится в это с трудом, но «Сибирь» способна изменить ситуацию. Конкуренты в лице «Барыса» и «Торпедо», может, и выступают выше ожиданий, но надо всегда смотреть от себя. Я сильно удивлён текущим положением вещей в «Сибири», потому что перед началом сезона считал их состав сильнее прошлогоднего. Но у них как в мультике: то лапы ломит, то хвост отваливается.

На «Сибирь» в ходе сезона навалилась куча проблем. То у них эпидемия в команде, то начинают сыпаться вратари, то одно, то другое. Вот если бы всё случилось разом, было бы даже лучше. «Сибирь» проиграла бы несколько матчей подряд, но потом выправила бы положение. Ещё один довод, который считаю не слишком профессиональным в плане аналитики, но который, возможно, сыграл свою роль, – это пустые трибуны. Мы все знаем, что новосибирские болельщики самые сумасшедшие», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.

Кто попадёт, а кто пролетит мимо плей-офф? Оставшиеся интриги на Востоке
Догонят ли преследователи «Ак Барс» и сможет ли «Сибирь» попасть в кубковую восьмёрку.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021