Кто из россиян в НХЛ наберёт больше всех очков в предстоящем сезоне?
Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей. За многие команды выступают российские игроки.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто из россиян в НХЛ наберёт больше всех очков в предстоящем сезоне?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Четыре лучшие команды каждого дивизиона выйдут в плей-офф Кубка Стэнли. Первые два раунда пройдут внутри дивизионов. В полуфинальном раунде команды будут посеяны в зависимости от количества набранных очков в регулярном чемпионате.
За какой командой вы будете следить с особым интересом в новом сезоне НХЛ?
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