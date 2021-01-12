Кто из россиян в НХЛ наберёт больше всех очков в предстоящем сезоне?

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей. За многие команды выступают российские игроки.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто из россиян в НХЛ наберёт больше всех очков в предстоящем сезоне?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Четыре лучшие команды каждого дивизиона выйдут в плей-офф Кубка Стэнли. Первые два раунда пройдут внутри дивизионов. В полуфинальном раунде команды будут посеяны в зависимости от количества набранных очков в регулярном чемпионате.