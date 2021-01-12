Лишь три клуба НХЛ начнут сезон со зрителями, посещаемость не превысит 5 тыс. человек

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что только три команды начнут сезон не при пустых трибунах. Среди счастливчиков оказались «Даллас Старз», «Флорида Пантерз» и «Аризона Койотс».

Так, на трибунах стадиона в Далласе будет разрешено присутствовать 30% от максимальной вместимости, что составит 5000 человек. У «Флориды» и «Аризоны» этот процент составит 25%, но при этом на трибунах стадиона в Санрайзе будут размещены всё те же 5000, а аудитория болельщиков «койотов» будет скромнее (3450 зрителей).

Напомним, что первоначально матчи со зрителями анонсировал действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг», но затем это решение было отменено, и «молнии» начнут сезон без зрителей.