Iltalehti: на ЧМ-1982 Тихонов испугался провокации Запада, увидев в сауне женщину

Финское издание Iltalehti, известное своей антироссийской позицией, опубликовало заметку с воспоминаниями о чемпионате мира, который проходил в Хельсинки в 1982 году. Чемпионом тогда стала сборная СССР, которой руководил знаменитый Виктор Васильевич Тихонов.

«В 1982 году у нашего восточного соседа было государство, которое называлось Советский Союз, их хоккеисты постоянно завоёвывали золотые медали на международных турнирах. У руля сборной стоял Виктор Тихонов, чья манера не была демократичной, но результат был. Советская команда остановилась в лучшем отеле Хельсинки Hotel Hesperia, игроки отправились отдыхать, а руководство команды решило расслабиться и представитель гостиницы организовал для них поход в сауну. Там был известный русский судья Анатолий Сеглин, и, конечно же, Виктор Тихонов.



В какой-то момент дверь сауны открылась и вошла женщина «в наряде Евы». Все решили, что она ошиблась дверью, а Леонид Лааксо, который был директором офиса АПН в Хельсинки, решил в шутку познакомить присутствовавших с ней. Это вызвало бурный смех, а женщину, дав ей полотенце, перенаправили в женское отделение сауны. Единственным, кто не смеялся, был Виктор Тихонов. Он прошептал Лааксо на ухо, что это может быть американской провокацией, а завтра в скандальных западных газетах будут фотографии присутствовавших вместе с обнажённой женщиной — дескать, приехали в капиталистическую страну. Возможно, Тихонов уже видел, как его вызывают «на ковёр» в Кремль. Команды, выезжавшие из СССР за границу, находились под строгим контролем КГБ, и скандал с баней мог принести большие проблемы», — отметил обозреватель Эса Туоминен.

Напомним, что сборная СССР выиграла ЧМ-1982, одержав девять побед и один раз сыграв вничью с Чехословакией (0:0), зафиксировав разницу шайб 58-20.