Московское «Динамо» поместило защитника Хиетанена в список травмированных

Московское «Динамо» поместило защитника Юусо Хиетанена в список травмированных, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал 15 результативных передач при показателе полезности "+5" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Юусо проводил на льду 19 минут и 23 секунды игрового времени.

Финский защитник стал седьмой потерей динамовцев по причине травм. Ранее в лазарете бело-голубых оказались защитники Михаил Григорьев и Сергей Бойков, а также нападающие Александр Кучерявенко, Оскар Линдберг, Владимир Брюквин и Магнус Пяаярви. В свою очередь Вячеслав Кулёмин выведен из списка травмированных.