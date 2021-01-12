Московское «Динамо» поместило защитника Хиетанена в список травмированных
Московское «Динамо» поместило защитника Юусо Хиетанена в список травмированных, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал 15 результативных передач при показателе полезности "+5" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Юусо проводил на льду 19 минут и 23 секунды игрового времени.
Финский защитник стал седьмой потерей динамовцев по причине травм. Ранее в лазарете бело-голубых оказались защитники Михаил Григорьев и Сергей Бойков, а также нападающие Александр Кучерявенко, Оскар Линдберг, Владимир Брюквин и Магнус Пяаярви. В свою очередь Вячеслав Кулёмин выведен из списка травмированных.
Хиетанен — о падении результативности: голы не даются легко. Стараюсь играть в защите
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