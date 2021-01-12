Ковалёв: тяжёлая игра, «Амур» явно переигрывал «Куньлунь» в скоростях и единоборствах

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:3).
«Тяжёлая игра, соперник явно переигрывал в скоростях, единоборствах. Когда не выигрываешь борьбу, то становится сложнее играть. Делали работу по максимуму, как могли. Ребята играли до конца, но нужно понимать элементарные вещи, что, играя по краям и бортам, ничего не создашь. Нужно вставать перед воротами, доставлять туда шайбу. Есть позитивное в этой игре, старание всё впустую. Можно делать работу попроще, более эффективную и с меньшим затрачиванием сил», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 17 января в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Куньлунь» 14 января в Новосибирске — с местной «Сибирью».
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