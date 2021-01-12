Светлов — о 3:1 с «Куньлунем»: достойная и нужная победа. У «Амура» хорошая победная серия

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

«Рад, что все наши линии хорошо сыграли. Достойная и нужная победа, благодарен ребятам. Хотел бы отметить, что четвёртое звено вновь забивает, они работают, стараются и приносят пользу команде. Было много удалений, напряжённая и контактная игра. Не хватило терпения в концовке, жаль, что вновь не сыграли на ноль. Хорошая победная серия, каждая игра важна, ребята хорошо готовы сейчас», — приводит слова Светлова пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 17 января в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Куньлунь» 14 января в Новосибирске — с местной «Сибирью».