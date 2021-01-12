И. Николишин: обстановка в «Куньлуне» накалена, мало кто улыбается в команде

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Иван Николишин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:3).
«Оценка неудовлетворительная, ехали сюда за победами. К сожалению, «Амур» оказался сильнее. Не то что в большинстве не получилось, всю игру не получалось. Не держали шайбу в зоне, не создавали трафик перед вратарём. Эти все компоненты сложились.
Обстановка не лучшая, она накалена, мало кто улыбается в команде. Нужно выходить из этого и побеждать. Осталось немного игр, нужно выходить на каждый матч как на последний бой. Показывать себя и показывать, что мы команда, которая может достигать каких-то целей», — приводит слова Николишина пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 17 января в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Куньлунь» 14 января в Новосибирске — с местной «Сибирью».
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