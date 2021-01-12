Макдэвид: мы не слепые и понимаем, что нам очень повезло, что можем играть в любимую игру
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал ситуацию со стартом нового сезона НХЛ в условиях пандемии коронавируса.
«Это беспрецедентные времена. Мы не слепые и понимаем, что нам очень повезло, что можем играть в любимую игру. Люди застряли дома, и им нужно чем-то заняться. Мы будем играть через день в течение следующих четырёх или пяти месяцев. Мы рискуем своим здоровьем не только друг для друга, но и для фанатов», — приводит слова Макдэвида CBC.ca.
Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.
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