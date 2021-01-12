Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов продлил результативную серию в КХЛ до 5 матчей

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов продлил результативную серию в КХЛ до 5 матчей
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Нур-Султане принимает казанский «Ак Барс» (2:3, завершился второй период).

На 14-й минуте первого периода первую шайбу гостей забросил в большинстве форвард Кирилл Петров. Ему ассистировали Тревор Мёрфи и Данис Зарипов. Таким образом, Зарипов продлил результативную серию в КХЛ до пяти матчей. В 26 матчах регулярного чемпионата капитан «Ак Барса» набрал 19 (6+13) очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021