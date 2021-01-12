Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов продлил результативную серию в КХЛ до 5 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Нур-Султане принимает казанский «Ак Барс» (2:3, завершился второй период).
На 14-й минуте первого периода первую шайбу гостей забросил в большинстве форвард Кирилл Петров. Ему ассистировали Тревор Мёрфи и Данис Зарипов. Таким образом, Зарипов продлил результативную серию в КХЛ до пяти матчей. В 26 матчах регулярного чемпионата капитан «Ак Барса» набрал 19 (6+13) очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 12 января 2021
-
18:04
-
17:39
-
17:28
-
17:14
-
16:53
-
16:47
-
16:24
-
15:28
-
15:25
-
14:57
-
14:35
-
14:21
-
14:11
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:02
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:13
-
11:47
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:20
-
10:05
-
09:41
-
09:30
-
09:01
-
08:54
-
08:26
-
08:13
-
07:24
-
03:05