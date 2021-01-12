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«Барыс» проиграл «Ак Барсу», несмотря на дубль Панюкова

«Барыс» проиграл «Ак Барсу», несмотря на дубль Панюкова
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Два очка в составе победителей набрал Кирилл Петров (1+1). Шайбы у гостей также забросили Найджел Доус, Станислав Галиев и Патрис Кормье. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 27 бросков. Дубль у «Барыса» оформил форвард Кирилл Панюков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 14 января дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» 15 января в Казани — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2021, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Мёрфи, Зарипов) – 13:02' (5x4)   1:1 Панюков (Фрэттин) – 15:04' (5x5)   2:1 Панюков (Виделль, Диц) – 21:26' (5x4)   2:2 Доус (Викстранд) – 22:40' (5x4)   2:3 Галиев (Журавлёв) – 23:48' (5x5)   2:4 Кормье (Песонен, Петров) – 40:35' (5x5)
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