«Барыс» проиграл «Ак Барсу», несмотря на дубль Панюкова

Казанский «Ак Барс» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Два очка в составе победителей набрал Кирилл Петров (1+1). Шайбы у гостей также забросили Найджел Доус, Станислав Галиев и Патрис Кормье. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 27 бросков. Дубль у «Барыса» оформил форвард Кирилл Панюков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 14 января дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» 15 января в Казани — с омским «Авангардом».