«Динамо» М — «Витязь»: Ларичев удалён до конца игры за выброс предмета за пределы площадки

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» в Москве принимает подольский «Витязь» (1:0, завершился второй период).

В середине первого периода дисциплинарным штрафом — удалением до конца игры был наказан нападающий подмосковного клуба Иван Ларичев. 25-летний хоккеист выбросил посторонний предмет за пределы площадки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года. Количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.