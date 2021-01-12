Антон Худобин приступил к тренировкам в лагере «Далласа»

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин провёл первую тренировку в лагере команды. Россиянин пропустил первые занятия клуба из-за проблем с получением визы.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».
В межсезонье россиянин подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. За этот срок Худобин получит $ 10 млн. Заработная плата голкипера составит около $ 3,3 млн за сезон.
В прошедшем плей-офф НХЛ 34-летний Антон Худобин одержал в 25 матчах 14 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.
Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков (93%). За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
- 12 января 2021
-
22:05
-
21:50
-
21:43
-
21:25
-
21:08
-
20:58
-
20:40
-
20:19
-
20:06
-
19:53
-
19:39
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:04
-
17:39
-
17:28
-
17:14
-
16:53
-
16:47
-
16:24
-
15:28
-
15:25
-
14:57
-
14:35
-
14:21
-
14:11
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:02
-
13:00