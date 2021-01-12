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СКА прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв ХК «Сочи»

СКА прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Шайбы в составе победителей забросили Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко и Андрей Кузьменко. Два очка набрал форвард СКА Мальте Стрёмвалль (0+2). Голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 17 бросков. У «Сочи» отличился Сергей Шмелёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «армейцы» прервали четырёхматчевую серию поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» 16 января дома встретится с подольским «Витязем», а СКА 17 января в Москве — с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Галимов (Стрёмвалль) – 15:18' (5x5)   2:0 Дыбленко (Стрёмвалль, Фантенберг) – 22:35' (5x5)   3:0 Кузьменко (Бурдасов, Кемппайнен) – 28:45' (5x4)   3:1 Шмелёв (Петьков, Точицкий) – 40:44' (5x5)
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