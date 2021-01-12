СКА прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв ХК «Сочи»
СКА обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Шайбы в составе победителей забросили Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко и Андрей Кузьменко. Два очка набрал форвард СКА Мальте Стрёмвалль (0+2). Голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 17 бросков. У «Сочи» отличился Сергей Шмелёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «армейцы» прервали четырёхматчевую серию поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» 16 января дома встретится с подольским «Витязем», а СКА 17 января в Москве — с ЦСКА.
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