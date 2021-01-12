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ЦСКА в гостях разгромил рижское «Динамо», забросив 7 шайб

ЦСКА в гостях разгромил рижское «Динамо», забросив 7 шайб
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Константин Окулов, в активе которого 3 (0+3) очка. Дубль оформил капитан «армейцев» Сергей Андронов. Голкипер гостей Александр Шарыченков отразил 21 бросок. Единственную шайбу рижан забросил Евгений Грачёв.

Это третье кряду поражение латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 14 января в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» 15 января в Череповце — с местной «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2021, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 7
ЦСКА
Москва
0:1 Шалунов (Коростелёв, Окулов) – 04:16' (5x5)   0:2 Андронов (Юртайкин) – 08:04' (5x5)   0:3 Гилмор (Сошников) – 13:46' (5x4)   0:4 Коростелёв (Окулов, Шалунов) – 24:12' (5x5)   0:5 Андронов (Гилмор, Юртайкин) – 25:54' (5x5)   0:6 Телегин (Чмыхов) – 41:56' (5x5)   0:7 Чайка (Окулов) – 54:37' (4x4)   1:7 Грачёв (Липон, Мамчицс) – 58:00' (5x5)
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