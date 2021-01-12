ЦСКА в гостях разгромил рижское «Динамо», забросив 7 шайб

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Константин Окулов, в активе которого 3 (0+3) очка. Дубль оформил капитан «армейцев» Сергей Андронов. Голкипер гостей Александр Шарыченков отразил 21 бросок. Единственную шайбу рижан забросил Евгений Грачёв.

Это третье кряду поражение латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 14 января в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» 15 января в Череповце — с местной «Северсталью».