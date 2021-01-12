Член Европарламента Теличка: Рене Фазель — позор хоккея

Член Европейского парламента Павел Теличка высказался о президенте Международной федерации хоккея Рене Фазеле, который в Минске встретился с Александром Лукашенко.

«Рене Фазель — позор хоккея», — написал чешский политик в своём «твиттере».

Напомним, в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которая считает, что победила Светлана Тихановская.