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Член Европарламента Теличка: Рене Фазель — позор хоккея

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Член Европарламента Теличка: Рене Фазель — позор хоккея
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Член Европейского парламента Павел Теличка высказался о президенте Международной федерации хоккея Рене Фазеле, который в Минске встретился с Александром Лукашенко.

«Рене Фазель — позор хоккея», — написал чешский политик в своём «твиттере».

Напомним, в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которая считает, что победила Светлана Тихановская.

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