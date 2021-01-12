Бочаров: шайба «Витязя» — моя. Спасибо ребятам, что забили победный гол

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).

«Получилась интересная игра. «Витязь» борется за попадание в плей-офф, нам тоже нужно было побеждать после неудачных матчей на выезде. Впереди много домашних матчей – в каждой встрече хочется побеждать и радовать своих болельщиков.

Долго не играл, работал на тренировках и ждал своего шанса. Было приятно выйти с первых минут. Самое главное, что сумели победить. Большое спасибо ребятам, которые много мне помогали и ловили шайбы на себя, а в конце забили победный гол.

Я никак не переживал ситуацию. Наше дело – работать, а дальше тренерский штаб решит, кто будет играть. Сложилась вот такая ситуация, и нужно быть готовым показать свой максимум в любой момент.

Не делал выводов из первого матча с «Витязем». Вы уже отметили, что я давно не играл, Поэтому мне не важно было, с кем сегодня играли. Шайба «Витязя» – моя. Здесь даже спорить не буду», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.