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Ярослав Аскаров выпустил клюшку из рук в эпизоде с пропущенным голом от ХК «Сочи»

СКА обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Голкипер СКА Ярослав Аскаров в этой встрече отразил 17 бросков. Единственный гол «армейцы» пропустили в тот момент, когда 18-летний вратарь потерял клюшку. Отличился у южан Сергей Шмелёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На молодёжном чемпионате мира Аскаров одержал в 6 матчах 3 победы, пропуская в среднем 2,50 шайбы и отражая 91,38% бросков. На турнире вратарь 15 раз терял клюшку, из-за чего стал объектом для шуток.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» 16 января дома встретится с подольским «Витязем», а СКА 17 января в Москве — с ЦСКА.