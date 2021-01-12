Ярослав Аскаров выпустил клюшку из рук в эпизоде с пропущенным голом от ХК «Сочи»

СКА обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Голкипер СКА Ярослав Аскаров в этой встрече отразил 17 бросков. Единственный гол «армейцы» пропустили в тот момент, когда 18-летний вратарь потерял клюшку. Отличился у южан Сергей Шмелёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На молодёжном чемпионате мира Аскаров одержал в 6 матчах 3 победы, пропуская в среднем 2,50 шайбы и отражая 91,38% бросков. На турнире вратарь 15 раз терял клюшку, из-за чего стал объектом для шуток.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» 16 января дома встретится с подольским «Витязем», а СКА 17 января в Москве — с ЦСКА.
- 12 января 2021
-
23:59
-
23:34
-
23:16
-
23:01
-
22:52
-
22:37
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:05
-
21:50
-
21:43
-
21:25
-
21:08
-
20:58
-
20:40
-
20:19
-
20:06
-
19:53
-
19:39
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:04
-
17:39
-
17:28
-
17:14
-
16:53
-
16:47
-
16:24
-
15:28
-
15:25