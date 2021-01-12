Вячеслав Кулёмин объяснил эпидемию травм в московском «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).
«Вроде выполнили тренерскую установку — повели в счёте с самого начала. Потом пропустили в меньшинстве, но хорошо, что боролись до конца и удалось забить победный гол. Выполнили установку, потому и победили.
Первый матч после травмы? Тяжеловато было сегодня, однако думал, что состояние будет ещё хуже, но вроде более-менее было. Хотя и сыграл немного, потому что тренеры не так много времени дали. Потихоньку двигаемся, наберу форму. Повторюсь, ожидал худшего.
Уже перевалили экватор чемпионата, накопилась усталость. Сейчас поработаем, отдохнём чуть-чуть, и всё придёт. Самые важные матчи ещё впереди. Будем работать.
Большое количество травм в нашей команды идёт от скомканной подготовки во время сборов. Потом сразу пошли матчи, перелёты, играли через день. Повторюсь, что сыграли уже больше половины матчей. Как итог — накапливается усталость, отсюда идут неизбежные травмы. Да и повреждения у всех разные – кому-то шайбой попало, кому-то коньком. Рабочие травмы. Но это хоккей. Сейчас народ потихоньку поправляется, ребята будут выходить в ближайшее время, и тогда будем в боевой готовности», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 января 2021
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