Вячеслав Кулёмин объяснил эпидемию травм в московском «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).

«Вроде выполнили тренерскую установку — повели в счёте с самого начала. Потом пропустили в меньшинстве, но хорошо, что боролись до конца и удалось забить победный гол. Выполнили установку, потому и победили.

Первый матч после травмы? Тяжеловато было сегодня, однако думал, что состояние будет ещё хуже, но вроде более-менее было. Хотя и сыграл немного, потому что тренеры не так много времени дали. Потихоньку двигаемся, наберу форму. Повторюсь, ожидал худшего.

Уже перевалили экватор чемпионата, накопилась усталость. Сейчас поработаем, отдохнём чуть-чуть, и всё придёт. Самые важные матчи ещё впереди. Будем работать.

Большое количество травм в нашей команды идёт от скомканной подготовки во время сборов. Потом сразу пошли матчи, перелёты, играли через день. Повторюсь, что сыграли уже больше половины матчей. Как итог — накапливается усталость, отсюда идут неизбежные травмы. Да и повреждения у всех разные – кому-то шайбой попало, кому-то коньком. Рабочие травмы. Но это хоккей. Сейчас народ потихоньку поправляется, ребята будут выходить в ближайшее время, и тогда будем в боевой готовности», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.