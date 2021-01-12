Макдэвид — лучший игрок НХЛ по версии TSN, Панарин — 6-й, Овечкин — 12-й

TSN составил ежегодный рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги.

Как и в прошлом году, первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Следом расположился лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, тройку лучших замкнул форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Лучшим из россиян оказался форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (6-е место). На 12-й позиции расположился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В топ-50 попали также Андрей Василевский (17-й, «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Малкин (19-й, «Питтсбург Пингвинз») и Андрей Свечников (41-й, «Каролина Харрикейнз»).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший третье место в прошлом году, не включен в список сезона-2020/21, потому что пропустит регулярный сезон из-за травмы бедра.