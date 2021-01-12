Сорокин — об уходе из ЦСКА: все ребята мечтают сыграть в НХЛ. Мне нужен был новый вызов

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин поделился впечатлениями от перехода в американский клуб.

«У меня был выбор: остаться в ЦСКА ещё на один сезон или отправиться к своей мечте и сыграть в НХЛ, лучшей лиге мира. Все ребята мечтают сыграть в НХЛ. Мне нужен был новый вызов.

В течение трёх с половиной месяцев я много работал с командой, всё началось ещё в «пузыре». У меня нет проблем с одноклубниками, потому что в команде все очень дружелюбные. Есть Семён Варламов. Он мне как старший брат», — приводит слова Сорокина Amny.com.

В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.