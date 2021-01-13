Антон Худобин рассказал, как перенёс заболевание коронавирусом в России

34-летний российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, проведший первую тренировку с клубом после решения проблем с визой, рассказал, как пережил заболевание коронавирусом, находясь в России, сразу же после операции на руке в октябре.

«Это непросто. Говорю как есть, это непросто. Во-первых, трудно дышать, конечно, общее самочувствие не было настолько уж плохим, мне не приходилось дышать при помощи кислородного баллона. Но допустим, когда я поднимался на второй или третий этаж, у вас буквально перехватывает дыхание. Это сложно.

Потеря вкуса и запаха? Представьте, будто вы едите картофельное пюре, но даже не понимаете, картофельное ли это пюре, вы знаете, что едите, но не можете почувствовать», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.