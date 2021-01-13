Гурьянов тренировался в 1-м звене «Далласа» с Бенном и Хинтцем, Радулов – во 2-м

Клуб НХЛ «Даллас Старз» впервые с 8 января возобновил тренировочный процесс, который был приостановлен из-за выявления 6 случаев заболевания в результате заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте лиги.
«У нас было три действительно хороших дня тренировочного лагеря. Мы все были очень довольны подготовкой игроков и тем прогрессом, которого мы достигли. Затем случился незапланированный 5-дневный отпуск, после которого руки уже не работали, так как раньше», — сказал главный тренер Рик Боунесс.
В список игроков, которые не участвовали в тренировке во вторник, вошли нападающие Джейсон Дикинсон, Радек Факса и Йоэль Кивиранта, а также защитники Миро Хейсканен, Юлиус Хонка, Эса Линделль и Джейми Олексяк.
Российский форвард Денис Гурьянов наигрывался в первом звене «Старз» с Джейми Бенном и Роопе Хинтцем, а Александр Радулов – во втором звене с Эндрю Кольяно и Джо Павелски, информирует корреспондент Майк Хейка в «Твиттере».
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