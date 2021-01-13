«Можно попробовать на пару минут?» Кузнецов испытал клюшку Хары

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала забавный видеоролик, на котором 28-летний российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов испытывает клюшку 43-летнего новичка Здено Хары.

«Можно попробовать на пару минут? Показатель мощность броска увеличен до 99», — гласит подпись «Вашингтона» в «Твиттере».

Напомним, что в начале января Хара подписал с «Кэпиталз» однолетнее соглашение на $ 795 тыс.



Здено провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.