Бобровский пропустит первый матч своей команды в новом сезоне НХЛ

Российский вратарь клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский не примет участия в первом матче своей команды в новом сезоне. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Дэвид Дворк со ссылкой на главного тренера клуба Джоэля Кенневиля.

«Судя по комментариям главного тренера, становится ясно, что Сергей Бобровский не будет готов к первому матчу. Бобу еще предстоит выйти на лёд для тренировочного лагеря, и он остаётся в списке тех, кто пока не может играть», – написал журналист.

32-летний Бобровский пропустил тренировочный лагерь «Флориды», при этом о причинах не сообщается. Бобровский стал игроком «Флориды» в 2019 году. В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 50 матчей в НХЛ, отразил 90% бросков, коэффициент надежности – 3,23. Ранее Бобровский выступал за «Филадельфию» и «Коламбус», в составе которого два раза завоёвывал приз «Везина Трофи» (в 2013 и 2017 годах), вручаемого лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. «Флорида» сыграет первый матч 18 января с «Чикаго».