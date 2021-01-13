Малкин: могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что хочет стать первым в истории российского хоккея четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

«Я могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы с Кросби и Летангом часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить. Мы все очень сильно хотим выиграть Кубок ещё раз. Такое чувство у нас есть в каждом сезоне. С каждым годом мы становимся старше, и никто не знает, как долго мы будем играть вместе – два года, может быть, три.

Поэтому мы очень рады, что этот сезон снова проводим вместе. Надеюсь, у меня не будет травм. Я отлично себя чувствую. Мы опять вместе. У нас есть шанс повести команду за собой, а у меня – быть одним из лидеров в этой группе», – цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.