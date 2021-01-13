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«Миннесота» заключила новый контракт с нападающим Маркусом Фолиньо на $ 9,3 млн

«Миннесота» заключила новый контракт с нападающим Маркусом Фолиньо на $ 9,3 млн
Хоккей / НХЛ 0
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Маркусом Фолиньо. Соглашение с американским форвардом рассчитано на три сезона со среднегодовой зарплатой $ 3,1 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 9,3 млн.

29-летний уроженец Баффало был выбран клубом из родного города в четвёртом раунде драфта НХЛ 2009 года под общим 104-м номером. В сезоне-2011/2012 Фолиньо дебютировал в НХЛ в составе «клинков». За «Сэйбрз» Маркус отыграл вплоть до сезона-2016/2017, после чего перебрался в «Миннесоту».

В минувшем сезоне родной брат нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Ника Фолиньо провёл 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач. В четырёх матчах плей-офф Фолиньо отметился одной голевой передачей.

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