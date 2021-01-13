Сушинский — о Капризове: в США можно адаптироваться в любом городе. Там жизнь есть везде

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский поделился мнением о предстоящем дебюте форварда Кирилла Капризова в составе «Миннесоты Уайлд». Экс-президент «Авангарда» выступал за «Уайлд» в первом для клуба сезоне-2000/2001.

«В Америке можно адаптироваться в любом городе. Там жизнь есть везде. Можно в любом месте снять и дом, и квартиру. Так что с адаптацией сложностей быть не должно. А местные жители будут узнавать Капризова на улицах уже через день после его первой игры за команду. Потому что это очень хоккейная провинция. Там всегда будет полный стадион. Если Кирилл продолжит работать и развиваться, как раньше, то будет звездой не только в России, но и в США», – приводят слова Сушинского «Известия».