Каспарайтис: есть ощущение, что боги хоккея не дают Овечкину побить рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от выступления российских игроков в предстоящем сезоне НХЛ.
«Первый сезон Капризова? Всё зависит от игрока. Некоторые звёздные игроки привыкли к такому давлению с детства, а Капризова давно ждали в НХЛ, наконец он появился. Ему будет немного легче войти в строй, потому что на трибунах не будет зрителей. Когда играешь на полном стадионе и видишь, как люди за тебя переживают, то волнуешься ещё больше обычного. Думаю, такая ситуация будет в пользу него — при пустых трибунах как-то спокойнее всё.
Свечников уже сейчас считается элитным игроком, просто он играет не в такой популярной команде, как «Рейнджерс» или «Торонто». Но Андрей доказал, что является лидером команды и одним из звездных игроков лиги. Будет добавлять с каждым годом.
У «Рейнджерс» хорошие шансы попасть в плей-офф, особенно если их молодые игроки заиграют в полную силу. Тандем Шестёркин — Георгиев доказал, что ребята могут играть в НХЛ на высоком уровне, если Игорь обойдётся без травм, то он подарит команде дополнительную надежду на попадание в плей-офф.
Есть такое ощущение, что боги хоккея не дают Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки. Надеюсь, Саша будет забивать в каждом матче и выбьет 56 из 56, чтобы канадцы волновались", — цитирует Каспарайтиса Sport24.
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