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Фазель: ИИХФ намерена обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: ИИХФ намерена обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что организация по-прежнему намерена обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге. Турнир запланирован в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня.

«Основным вариантом остаётся проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году в условиях, определённых ИИХФ. Намерены это сделать. В настоящее время другие варианты не рассматриваются.

Есть ли предложения от других стран? Сейчас наша обязанность — предоставить совету ИИХФ как можно больше информации, чтобы совет мог принять наилучшее решение. Это включает в себя комплексную проверку и оценку готовности других стран принять это мероприятие. Мы получили предложения из Дании и ведём переговоры со Словакией», — цитирует Фазеля пресс-служба ИИХФ.

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