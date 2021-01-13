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«Колорадо» и «Тампа» – фавориты Кубка Стэнли 2021 года по версии TSN

Журналист TSN Фрэнк Серавалли провёл опрос о вероятном обладателе Кубка Стэнли-2021. В голосовании приняли участие 22 эксперта – репортёры, генеральные менеджеры, тренеры, аналитики и другие представители команд.

Большинство из них назвали главным фаворитом будущего розыгрыша «Колорадо Эвеланш». Клуб получил 11 голосов. На втором месте действующий обладатель трофея «Тампа-Бэй Лайтнинг» с пятью голосами. «Бостон Брюинз» получил три голоса, «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс» – по одному.

При этом пара «Колорадо» – «Тампа» стала самой популярной – таким финал видят девять экспертов. На втором месте пара «Сент-Луис» – «Тампа» (три голоса). По два эксперта предсказали финалы «Монреаль» – «Бостон», «Филадельфия» – «Колорадо» и «Питтсбург» – «Колорадо». По одному голосу получили варианты «Монреаль» – «Тампа», «Монреаль» – «Колорадо», «Бостон» – «Вегас», «Вашингтон» – «Вегас».