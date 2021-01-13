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Гилмор: все мои друзья и семья смотрели матч ЦСКА с рижским «Динамо»

Гилмор: все мои друзья и семья смотрели матч ЦСКА с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Джон Гилмор поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (7:1). В этой встрече канадский защитник отметился первой шайбой за карьеру в лиге. Джон пополнил состав «армейского» клуба в декабре 2020 года.

«Спасибо за поздравления с заброшенной шайбой. Я очень рад и прекрасно себя чувствую. Приятно выиграть игру на выезде. Все мои друзья и семья смотрели этот матч, поэтому я получил от них много сообщений. Это очень здорово, когда дома тебя так поддерживают.

Чем больше я играю, тем комфортнее мне становится в команде. Я здесь уже почти три недели, так что чувствую, что взаимопонимание с одноклубниками становится лучше, что очень важно», — цитирует Гилмора клубная пресс-служба.

Защитник ЦСКА Джон Гилмор забросил первую шайбу в КХЛ
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