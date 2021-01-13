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Харитонов: Крикунов сделает своё дело в плей-офф, если «Динамо» избежит кадровых потерь

Харитонов: Крикунов сделает своё дело в плей-офф, если «Динамо» избежит кадровых потерь
Хоккей / КХЛ 0

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Харитонов поделился мнением о перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне КХЛ.

«Команда у нас хорошая. Видно, что сплочённая. Но эта пандемия так мешает, теперь вот травмы из-за неё. А вот если «Динамо» зайдёт в плей-офф без серьёзных кадровых потерь, то у него высокие шансы в финал Кубка Гагарина пробиться. Ну а там уж Крикунов сделает своё дело. Достанет нужный опыт из своего «большого рюкзака», и всё будет как надо», — цитирует Харитонова пресс-служба московского клуба.

На данный момент команда Крикунова располагается на четвёртом месте в Западной конференции КХЛ. При этом динамовцы обходятся без семи игроков основного состава, которые находятся в списке травмированных.

15 лет назад «Динамо» единственный раз победило на европейской арене. Где сейчас чемпионы?
В январе 2006 года Крикунов привёл «Динамо» к победе в Кубке европейских чемпионов. Спустя 15 лет он по-прежнему на боевом посту.
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