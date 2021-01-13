Харитонов: Крикунов сделает своё дело в плей-офф, если «Динамо» избежит кадровых потерь
Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Харитонов поделился мнением о перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне КХЛ.
«Команда у нас хорошая. Видно, что сплочённая. Но эта пандемия так мешает, теперь вот травмы из-за неё. А вот если «Динамо» зайдёт в плей-офф без серьёзных кадровых потерь, то у него высокие шансы в финал Кубка Гагарина пробиться. Ну а там уж Крикунов сделает своё дело. Достанет нужный опыт из своего «большого рюкзака», и всё будет как надо», — цитирует Харитонова пресс-служба московского клуба.
На данный момент команда Крикунова располагается на четвёртом месте в Западной конференции КХЛ. При этом динамовцы обходятся без семи игроков основного состава, которые находятся в списке травмированных.
15 лет назад «Динамо» единственный раз победило на европейской арене. Где сейчас чемпионы?
В январе 2006 года Крикунов привёл «Динамо» к победе в Кубке европейских чемпионов. Спустя 15 лет он по-прежнему на боевом посту.
Рекомендуем вам
- 13 января 2021
-
15:30
-
15:00
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:09
-
13:45
-
13:17
-
13:00
-
12:35
-
12:18
-
12:00
-
11:24
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
09:51
-
09:25
-
09:00
-
08:39
-
08:14
-
08:05
-
05:35
-
05:00
-
03:33
-
03:13
-
02:23
-
02:06
-
01:49
- 12 января 2021
-
23:59
-
23:34
-
23:16
-
23:01
-
22:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам