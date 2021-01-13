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Тренер «Сан-Хосе» прокомментировал ситуацию с Кейном, объявившим о своём банкротстве

Тренер «Сан-Хосе» прокомментировал ситуацию с Кейном, объявившим о своём банкротстве
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер прокомментировал ситуацию с форвардом Эвандером Кейном, объявившим о своём банкротстве.

«Не думаю, что мы должны беспокоиться насчёт этого как отвлекающего фактора. Я не комментирую личные ситуации игроков. Но я уверен в том, что он проведёт здесь весь сезон. Он остаётся с нами. Я знаю, что у него есть другие дела, но он, кажется, готов к работе. Когда он на пике своей игры, то это один из наших лучших игроков и тот парень, который нам нужен. Он отличный хоккеист», – цитирует Бугнера NBC Sports.

Ранее стало известно, что Кейн подал заявление о банкротстве. В заявлении указано, что долг хоккеиста составляет $ 26,8 млн. Его активы – $ 10,2 млн. Кэйн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и своё бывшее агентство Newport. Также отмечается, что игрок может пропустить предстоящий сезон НХЛ.

Требовал $ 100 млн от НХЛ, а теперь стал банкротом. У Эвандера Кейна огромные проблемы
Ежемесячный доход хоккеиста «акул» находится в отрицательной плоскости.
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