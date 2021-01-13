Sportsnet: Овечкин забьёт 38 голов за сезон и выиграет очередной приз лучшему снайперу НХЛ

Авторы телеканала Sportsnet составили список фаворитов на приз лучшему снайперу НХЛ по итогам предстоящего регулярного чемпионата. По мнению североамериканских журналистов, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьёт 38 голов в 56 матчах и снова завоюет «Морис Ришар Трофи».
На втором месте расположится нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, а топ-3 замкнёт пропускающий начало сезона из-за травмы форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В пятёрку лучших должны войти нападающие «Виннипег Джетс» Кайл Коннор и форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо.
В топ-10 журналисты издания также поставили нападающего «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля, форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мики Зибанеджада, нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, а также Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Патриса Бержерона из «Бостона».
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