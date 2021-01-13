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Sportsnet: Овечкин забьёт 38 голов за сезон и выиграет очередной приз лучшему снайперу НХЛ

Sportsnet: Овечкин забьёт 38 голов за сезон и выиграет очередной приз лучшему снайперу НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Авторы телеканала Sportsnet составили список фаворитов на приз лучшему снайперу НХЛ по итогам предстоящего регулярного чемпионата. По мнению североамериканских журналистов, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьёт 38 голов в 56 матчах и снова завоюет «Морис Ришар Трофи».

На втором месте расположится нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, а топ-3 замкнёт пропускающий начало сезона из-за травмы форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В пятёрку лучших должны войти нападающие «Виннипег Джетс» Кайл Коннор и форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо.

В топ-10 журналисты издания также поставили нападающего «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля, форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мики Зибанеджада, нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, а также Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Патриса Бержерона из «Бостона».

Сколько голов забьёт Овечкин в укороченном (56 матчей) сезоне НХЛ?
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