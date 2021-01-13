Каблуков пропустит матч с «Торпедо», Якупов сыграет в третьем звене

«Авангард» объявил состав на домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».



На матч заявлен нападающий Наиль Якупов, которого определили в третье звено, а также защитник Семён Чистяков. Встречу пропустят игроки обороны Кирилл Готовец и Никита Комаров. Кроме того в заявку на матч не попал форвард Илья Каблуков.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;

Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Буше;

Соловьёв — Гончаров, Толчинский — Семёнов — Якупов;

Чистяков, Дедунов — Потапов — Хохлачёв.

Место в воротах займёт Шимон Грубец. Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.



Напомним, в предыдущем матче омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.