Каблуков пропустит матч с «Торпедо», Якупов сыграет в третьем звене
«Авангард» объявил состав на домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».
На матч заявлен нападающий Наиль Якупов, которого определили в третье звено, а также защитник Семён Чистяков. Встречу пропустят игроки обороны Кирилл Готовец и Никита Комаров. Кроме того в заявку на матч не попал форвард Илья Каблуков.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;
- Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Буше;
- Соловьёв — Гончаров, Толчинский — Семёнов — Якупов;
- Чистяков, Дедунов — Потапов — Хохлачёв.
Место в воротах займёт Шимон Грубец. Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.
Напомним, в предыдущем матче омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
Гол и передача Ковальчука помогли «Авангарду» в Балашихе обыграть «Магнитку»
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