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Форвард «Кэпиталз» опроверг слухи о том, что игроки устраивали вечеринки во время плей-офф

Форвард «Кэпиталз» опроверг слухи о том, что игроки устраивали вечеринки во время плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал слухи о том, что игроки команды, пребывая в «пузыре» во время плей-офф сезона-2019/2020, устраивали вечеринки у бассейна.

«Это далеко от правды. Мы все ставим победу в приоритет. Да, в Торонто мы показали не лучший свой хоккей, но это неправда, что мы как-то веселились за пределами площадки. Мы отнеслись к ситуации так же, как если бы мы играли дома. Все были готовы биться за шайбу. В гостинице ничего такого не происходило. Бассейн был, напитки тоже. Но все команды проводили время у бассейна во время выходных», — приводит слова Эллера RMNB.

Напомним, в минувшем плей-офф «Вашингтон» уступил в пяти матчах команде «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде.

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