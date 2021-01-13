Минское «Динамо» расторгло контракт с Максимом Сушко, он отправится в Северную Америку
Минское «Динамо» расторгло контракт с Максимом Сушко. Форвард намерен отправиться в Северную Америку и там продолжить карьеру, сообщается на официальной странице команды в «Телеграме».
Нападающий перешёл в стан «зубров» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне 21-летний Сушко принял участие в 30 матчах Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-3».
Напомним, форвард провёл прошлый сезон в Северной Америке в клубе АХЛ «Лихай Уэлли Фантомс». Он принял участие в 53 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач. В 2017 году хоккеист был задрафтован клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
Минское «Динамо» расторгло контракт с форвардом Лодней. Он отправился в Северную Америку
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