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The Athletic: «Колорадо» — главный фаворит Кубка Стэнли-2021, «Тампа» — 3-я

The Athletic: «Колорадо» — главный фаворит Кубка Стэнли-2021, «Тампа» — 3-я
Хоккей / НХЛ 0
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The Athletic провёл опрос, в котором предположил, кто выиграет Кубок Стэнли в грядущем сезоне Национальной хоккейной лиги. В голосовании принял участие 41 автор издания.

Большинство журналистов назвали «Колорадо Эвеланш» главным фаворитом. Клуб получил 26 голосов. Второе место занял «Вегас Голден Найтс», получивший 6 голосов. Замкнула тройку лидеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4 голоса).

По одному голосу получили «Нэшвилл Предаторз», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Напомним, новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

Календарь матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021
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