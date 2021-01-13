The Athletic: «Колорадо» — главный фаворит Кубка Стэнли-2021, «Тампа» — 3-я

The Athletic провёл опрос, в котором предположил, кто выиграет Кубок Стэнли в грядущем сезоне Национальной хоккейной лиги. В голосовании принял участие 41 автор издания.



Большинство журналистов назвали «Колорадо Эвеланш» главным фаворитом. Клуб получил 26 голосов. Второе место занял «Вегас Голден Найтс», получивший 6 голосов. Замкнула тройку лидеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4 голоса).



По одному голосу получили «Нэшвилл Предаторз», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс».



Напомним, новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

Календарь матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021