«Динамо» внесло Шипова в список травмированных. Это восьмая потеря бело-голубых
Московское «Динамо» поместило нападающего Илью Шипова в список травмированных, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Форвард пропустит некоторое время из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата КХЛ, забросив три шайбы и отдав столько же результативных передач при показателе полезности "+1" и 6 минутах штрафного времени.
Российский нападающий стал восьмой потерей динамовцев по причине травм. Ранее в лазарете бело-голубых оказались защитники Михаил Григорьев, Сергей Бойков и Юусо Хиетанен, а также нападающие Александр Кучерявенко, Оскар Линдберг, Владимир Брюквин и Магнус Пяаярви-Свенссон.
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