Ларкин стал 37-м капитаном «Детройта» в истории

Нападающий Дилан Ларкин назначен капитаном «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальной странице «красных крыльев» в «Твиттере».
Отмечается, что 24-летний американец стал 37-м капитаном команды в истории.
В минувшем сезоне Ларкин принял участие в 71 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив 19 шайб и отдав 34 результативные передачи при показателе полезности "-21" и 39 минутах штрафного времени. «Детройт» угодил в список из семи худших клубов, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли.
Напомним, Ларкин был задрафтован «Детройтом» в 2014 году в первом раунде под общим 15-м номером. В НХЛ американец сыграл 389 матчей, в которых забросил 107 шайб и отдал 159 результативных передач при показателе полезности "-53" и 246 минутах штрафа.
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