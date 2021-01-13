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«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб

«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 6-й минуте Оливер Каски реализовал численное большинство, выведя хозяев вперёд. На 15-й Джордан Шварц сравнял счёт, забив в меньшинстве. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала забил Рид Буше, а счёт сравнял Крис Терри. В третьем периоде по разу отличились Энди Мили, Алексей Береглазов, Антон Шенфельд и Дамир Жафяров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2021, среда. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Каски (Найт, Толчинский) – 05:26' (5x4)   1:1 Шварц (Шенфельд) – 14:58' (4x5)   2:1 Буше (Ковальчук, Зернов) – 31:03' (5x5)   2:2 Терри (Шварц) – 32:17' (5x5)   2:3 Мили (Терри, Жафяров) – 44:12' (5x4)   3:3 Береглазов (Костин, Чудинов) – 46:43' (5x5)   3:4 Шенфельд (Шварц) – 51:51' (4x5)   3:5 Жафяров – 58:50' (en)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет в Москве с местным «Динамо». «Авангард» в Казани встретится с «Ак Барсом». Обе встречи состоятся на 15 января.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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