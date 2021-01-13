«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб

Нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски.
На 6-й минуте Оливер Каски реализовал численное большинство, выведя хозяев вперёд. На 15-й Джордан Шварц сравнял счёт, забив в меньшинстве. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала забил Рид Буше, а счёт сравнял Крис Терри. В третьем периоде по разу отличились Энди Мили, Алексей Береглазов, Антон Шенфельд и Дамир Жафяров.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет в Москве с местным «Динамо». «Авангард» в Казани встретится с «Ак Барсом». Обе встречи состоятся на 15 января.
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