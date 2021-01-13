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Кочетков — о 43 сейвах: глупо звучит, но пропустил первый гол, а затем подсобрался

Кочетков — о 43 сейвах: глупо звучит, но пропустил первый гол, а затем подсобрался
Хоккей / КХЛ 0
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Вратарь «Торпедо» Пётр Кочетков подвёл итоги встречи с омским «Авангардом» (5:3).

«Командная победа, хорошо сыграли и в атаке, и в обороне, сумели переломить ход встречи. Наверное, полтора периода «Авангард» владел инициативой, но потом мы сравнялись и даже выглядели лучше. Важные два очка. Отразил 43 броска? Тяжеловато было, играл после паузы, но, как бы глупо ни звучало, пропустил гол и потом подсобрался. Ребята здорово сыграли на подборах, потому что шайба сегодня не прилипала ко мне. В третьем периоде было много блоков, это даёт уверенность вратарю», — передаёт слова Кочеткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб
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