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Каски побил рекорд по количеству забитых голов за сезон в КХЛ среди защитников «Авангарда»

Каски побил рекорд по количеству забитых голов за сезон в КХЛ среди защитников «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Оливер Каски в сегодняшней встрече с нижегородским «Торпедо» забросил уже 12-ю шайбу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. Это лучший результат среди защитников омского «Авангарда» в КХЛ.

Прошлый рекорд составлял 11 голов. Столько же шайб забрасывали Денис Куляш (2010/2011, 2013/2014), Евгений Медведев (2017/2018) и Вячеслав Войнов (2019/2020).

Напомним, нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски. Нижегородцы дважды забрасывали в меньшинстве. Оба раза — после ошибок Каски и Сергея Толчинского.

«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб
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