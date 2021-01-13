«Автомобилист» всухую обыграл московский «Спартак» благодаря голу в меньшинстве
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Билла Питерса.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2021, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Литовченко (Холланд) – 12:13' (4x5)
Счёт на 13-й минуте открыл Вячеслав Литовченко. Он забросил шайбу в меньшинстве. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Корбиниан Хольцер и Питер Холланд. Голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 15 января в Москве встретится с финским «Йокеритом», «Автомобилист» в столице Беларуси — с минским «Динамо».
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