«Автомобилист» всухую обыграл московский «Спартак» благодаря голу в меньшинстве

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Билла Питерса.

Счёт на 13-й минуте открыл Вячеслав Литовченко. Он забросил шайбу в меньшинстве. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Корбиниан Хольцер и Питер Холланд. Голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж оформил шат-аут.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 15 января в Москве встретится с финским «Йокеритом», «Автомобилист» в столице Беларуси — с минским «Динамо».