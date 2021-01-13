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«Автомобилист» всухую обыграл московский «Спартак» благодаря голу в меньшинстве

«Автомобилист» всухую обыграл московский «Спартак» благодаря голу в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Билла Питерса.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2021, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Литовченко (Холланд) – 12:13' (4x5)

Счёт на 13-й минуте открыл Вячеслав Литовченко. Он забросил шайбу в меньшинстве. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Корбиниан Хольцер и Питер Холланд. Голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 15 января в Москве встретится с финским «Йокеритом», «Автомобилист» в столице Беларуси — с минским «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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