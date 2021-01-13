«Нью-Джерси» объявил состав на сезон. В заявке — три россиянина и один белорус

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» объявил состав на ближайший сезон, сообщается на официальном сайте команды.



В заявку попало 30 игроков: 4 голкипера, 9 защитников и 17 нападающих.



В списке оказались три российских хоккеиста: защитник Дмитрий Куликов, а также форварды Михаил Мальцев и Никита Гусев. Кроме того, в заявку на сезон попал белорусский нападающий Егор Шарангович.



Список выглядит следующим образом.



Вратари: Скотт Уэджвуд, Макензи Блэквуд, Жилль Зенн, Эван Кормье.



Защитники: Уилл Батчер, Коннор Кэррик, Мэтт Теннисон, Райан Мюррей, Дэймон Сиверсон, Тай Смит, Сами Ватанен, Пи Кей Суббэн, Дмитрий Куликов.



Нападающие: Андреас Джонсон, Нико Хишир, Натан Бастиан, Егор Шарангович, Трэвис Зэйджак, Майкл Маклауд, Кайл Палмьери, Михаил Мальцев, Нолан Фут, Павел Заха, Ник Меркли, Майлз Вуд, Янне Куокканен, Йеспер Братт, Джек Хьюз, Йеспер Боквист, Никита Гусев.