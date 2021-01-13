Питерс: Дацюку хватает сил на игру в меньшинстве и большинстве

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи со «Спартаком» (1:0).



«Сегодня был очень хороший матч, обе команды показали хороший уровень. Во втором периоде в большинстве «Спартак» создал несколько моментов, потревожил нашего вратаря. В третьем периоде мы сыграли строже и довели дело до победы. Старались делать на льду правильные вещи, хорошо отработали в меньшинстве. Яша в очередной раз хорошо отработал, оставил ворота «сухими».



Павлу Дацюку хватает сил на игру в меньшинстве и большинстве. Удалился Брукс Мэйсек, и ситуация сложилась таким образом, что в меньшинстве пришлось задействовать и Павла.



У нас был план поставить Гросса на второй спаренный матч с «Йокеритом». Он проделал потрясающую работу, отработал матч на полную. Мне понравилось, как он сыграл. Обязательно используем его в ближайших матчах, так как у нас очень плотное расписание. На предматчевой тренировке травмировался игрок, пришлось выпустить Секстона, у которого должен был быть выходной», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» всухую обыграл московский «Спартак» благодаря голу в меньшинстве